En su intervención en el congreso de partidos europeos de centro-izquierda -que se cerró el viernes en Ámsterdam tras dos días de reuniones- el sueco recordó que el PPE ha acordado un reparto de poder con el PSE/S&D, según el cual los socialistas reclamarán la presidencia de la Eurocámara para la próxima legislatura de dos años y medio, entre 2027 y 2029. "Tenemos un acuerdo, el acuerdo se hizo después de las elecciones [al Parlamento Europeo de 2024], y ese acuerdo sigue siendo válido", subrayó Löfven en rueda de prensa el viernes.