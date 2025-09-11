Más reciente

Política

En su intervención en el congreso de partidos europeos de centro-izquierda -que se cerró el viernes en Ámsterdam tras dos días de reuniones- el sueco recordó que el PPE ha acordado un reparto de poder con el PSE/S&D, según el cual los socialistas reclamarán la presidencia de la Eurocámara para la próxima legislatura de dos años y medio, entre 2027 y 2029. "Tenemos un acuerdo, el acuerdo se hizo después de las elecciones [al Parlamento Europeo de 2024], y ese acuerdo sigue siendo válido", subrayó Löfven en rueda de prensa el viernes.
Los socialistas europeos rechazan otro mandato de Metsola como presidenta de la Eurocámara
El "apagón" de Meta, Google y Microsoft sobre contenidos políticos pone a prueba la nueva ley de transparencia de la UE

Tecnología

El "apagón" de Meta, Google y Microsoft sobre contenidos políticos pone a prueba la nueva ley de transparencia de la UE
La Comisión Europea mantiene el proceso de infracción a España por la actuación del Gobierno en la opa

Economía

La Comisión Europea mantiene el proceso de infracción a España por la actuación del Gobierno en la opa
Bruselas abre la carrera para albergar la sede de la futura autoridad aduanera de la UE, a la que opta Málaga

Política

Bruselas abre la carrera para albergar la sede de la futura autoridad aduanera de la UE, a la que opta Málaga
Robert Fico, "orgulloso" de la expulsión de su partido del grupo de los socialistas europeos

Política

Robert Fico, "orgulloso" de la expulsión de su partido del grupo de los socialistas europeos
El PP da el primer paso para llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los Presupuestos

Política

El PP da el primer paso para llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los Presupuestos
Yolanda Díaz festeja el fracaso de la opa: “Que no siga adelante es una buena noticia para el país”

Economía

Yolanda Díaz festeja el fracaso de la opa: “Que no siga adelante es una buena noticia para el país”
Tusk alcanza el ecuador de la legislatura en Polonia con varias promesas incumplidas

Política

Tusk alcanza el ecuador de la legislatura en Polonia con varias promesas incumplidas

Economía

Más
El "apagón" de Meta, Google y Microsoft sobre contenidos políticos pone a prueba la nueva ley de transparencia de la UE

Tecnología

El "apagón" de Meta, Google y Microsoft sobre contenidos políticos pone a prueba la nueva ley de transparencia de la UE
La Comisión Europea mantiene el proceso de infracción a España por la actuación del Gobierno en la opa

Economía

La Comisión Europea mantiene el proceso de infracción a España por la actuación del Gobierno en la opa
Bruselas abre la carrera para albergar la sede de la futura autoridad aduanera de la UE, a la que opta Málaga

Política

Bruselas abre la carrera para albergar la sede de la futura autoridad aduanera de la UE, a la que opta Málaga

Agricultura y Alimentación

Más
Los eurodiputados españoles pierden la "batalla de las almejas" con los italianos

Economía

Los eurodiputados españoles pierden la "batalla de las almejas" con los italianos
El PPE redobla la presión a Bruselas para que cambie, o retire, su propuesta de Marco Financiero para la PAC y la cohesión

Economía

El PPE redobla la presión a Bruselas para que cambie, o retire, su propuesta de Marco Financiero para la PAC y la cohesión
El Ministerio de Agricultura inicia el pago adelantado a las comunidades de 2.563 millones de ayudas directas de la PAC

Agricultura y Alimentación

El Ministerio de Agricultura inicia el pago adelantado a las comunidades de 2.563 millones de ayudas directas de la PAC

Defensa

Más
La UE creará el Escudo Espacial Europeo en la segunda mitad de 2026

Defensa

La UE creará el Escudo Espacial Europeo en la segunda mitad de 2026
Las prioridades de Bruselas en defensa para 2026: reforzar el flanco oriental y comenzar a desplegar el "muro antidrones" frente a Rusia

Defensa

Las prioridades de Bruselas en defensa para 2026: reforzar el flanco oriental y comenzar a desplegar el "muro antidrones" frente a Rusia
EXCLUSIVA: Euractiv obtiene el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2026

Economía

EXCLUSIVA: Euractiv obtiene el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2026

Advocacy Lab content

Más
La reindustrialización de la UE solo funcionará si se acompaña de una sólida protección de los trabajadores
Advocacy

Economía

La reindustrialización de la UE solo funcionará si se acompaña de una sólida protección de los trabajadores
Los pacientes trasplantados en la UE necesitan mucho más apoyo oficial, reclaman expertos
Advocacy

Salud

Los pacientes trasplantados en la UE necesitan mucho más apoyo oficial, reclaman expertos
Las ciudades impulsan el Pacto por los Océanos de la UE con alternativas locales
Advocacy

Energía, Medio ambiente y Transporte

Las ciudades impulsan el Pacto por los Océanos de la UE con alternativas locales

Salud

Más
Bruselas sopesa un nuevo aumento de los impuestos al alcohol en la UE

Salud

Bruselas sopesa un nuevo aumento de los impuestos al alcohol en la UE
EXCLUSIVA: Euractiv obtiene el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2026

Economía

EXCLUSIVA: Euractiv obtiene el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2026
La OMS insta a Europa a endurecer las normas sobre el alcohol para reducir la incidencia del cáncer

Salud

La OMS insta a Europa a endurecer las normas sobre el alcohol para reducir la incidencia del cáncer

Energía, Medio ambiente y Transporte

Más
La hoja de ruta de Bruselas para 2026 marca el paso gradual de una fuerte "política verde" al firme impulso de la competitividad industrial

Economía

La hoja de ruta de Bruselas para 2026 marca el paso gradual de una fuerte "política verde" al firme impulso de la competitividad industrial
Las aerolíneas consideran "poco realistas" las nuevas normas de la UE sobre los derechos de los pasajeros aéreos

Energía, Medio ambiente y Transporte

Las aerolíneas consideran "poco realistas" las nuevas normas de la UE sobre los derechos de los pasajeros aéreos
El parlamento europeo choca con los gobiernos por los derechos de los pasajeros aéreos

Energía, Medio ambiente y Transporte

El parlamento europeo choca con los gobiernos por los derechos de los pasajeros aéreos

Tecnología

Más
El "apagón" de Meta, Google y Microsoft sobre contenidos políticos pone a prueba la nueva ley de transparencia de la UE

Tecnología

El "apagón" de Meta, Google y Microsoft sobre contenidos políticos pone a prueba la nueva ley de transparencia de la UE
EXCLUSIVA: Euractiv obtiene el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2026

Economía

EXCLUSIVA: Euractiv obtiene el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2026
Bruselas publica la lista de beneficiarios europeos de ayudas para la conexión a centros de IA

Tecnología

Bruselas publica la lista de beneficiarios europeos de ayudas para la conexión a centros de IA